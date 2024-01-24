В Хабаровске при пожаре в гостинице пострадали четыре человека

Площадь возгорания составила 50 кв. м

ХАБАРОВСК, 24 января. /ТАСС/. В гостинице Хабаровска произошел пожар. Медики госпитализировали четырех человек, включая подростка. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"Огнеборцы организовали спасение людей с помощью индивидуальных спасательных устройств по лестничным маршам, а также с применением трехколенной лестницы и автолестницы. Всего спасены 10 человек, четверо из них, в том числе подросток, госпитализированы каретами скорой помощи", - говорится в сообщении.

Очаг пожара находился в парной сауны на цокольном этаже. Общая площадь составила 50 кв. м. Работы по проливке и разбору конструкций завершены, возгорание полностью ликвидировано. Всего к реагированию на возгорание привлекались 32 бойца пожарной охраны и восемь единиц техники.

Сотрудники государственного пожарного надзора МЧС России проведут проверку по установлению причин пожара и всех обстоятельств происшествия. Проверку начала прокуратура Хабаровского края.

Пожар начался вечером в здании гостинично-развлекательного комплекса "Роял" на улице Выборгской. Подразделения пожарной охраны были направлены по повышенному рангу. Первое прибывшее на место подразделение обнаружило дым из окон верхнего этажа трехэтажного кирпичного здания. Незамедлительно для эвакуации людей были сформированы звенья газодымозащитной службы.

В новость внесены изменения (13:58 мск, 14:23 мск) - добавлена информация о ликвидации пожара, о появившихся пострадавших.