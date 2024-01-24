Что известно о крушении Ил-76 с украинскими пленными под Белгородом

Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. Как сообщили в Минобороны РФ, на борту находились 74 человека, в том числе 65 украинских пленных. Все они погибли.
ТАСС собрал основную информацию о происшествии.
Обстоятельства происшествия
- Ил-76 потерпел крушение около 11:00 мск при выполнении планового полета, сообщили в Минобороны. На борту находились 65 украинских пленных, которых везли для обмена, а также 6 членов экипажа и 3 сопровождающих.
- Все находившиеся на борту транспортного самолета погибли, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
- Самолет упал в 5-6 километрах от села Яблоново Корочанского района, рассказал ТАСС настоятель храма Димитрия Солунского в селе отец Георгий (Боровиков). По его словам, разрушений на земле нет.
- Причины катастрофы официально пока не озвучиваются.
Работа на месте
- Место происшествия оцеплено, идут следственные действия, все оперативные службы находятся на месте, рассказал Гладков. Он сообщил, что сам выехал в Корочанский район.
- В оперативных службах региона ТАСС рассказали, что к месту падения самолета направлены бригады скорой, пожарные и полицейские.
- В регион вылетела комиссия Воздушно-космических сил России для выяснения причин катастрофы.
Реакция властей
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами сообщил, что пока не может прокомментировать сообщения о крушении Ил-76.
- Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что самолет с украинскими военнопленными мог быть сбит ВСУ ракетами американского зенитно-ракетного комплекса Patriot, либо немецкого IRIS-T.
- Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу в связи с произошедшим.
- Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что украинские военные "не в первый раз бьют по своим" и добавил, что ответственность за "расстрел военнопленных в воздухе" в равной степени несут власти в Вашингтоне и Брюсселе.
- Киев, совершив акт безумного варварства, поставил под вопрос возможность любых договоренностей, считает посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.