Что известно о крушении Ил-76 с украинскими пленными под Белгородом

Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. Как сообщили в Минобороны РФ, на борту находились 74 человека, в том числе 65 украинских пленных. Все они погибли.

ТАСС собрал основную информацию о происшествии.

Обстоятельства происшествия

Ил-76 потерпел крушение около 11:00 мск при выполнении планового полета, сообщили в Минобороны. На борту находились 65 украинских пленных, которых везли для обмена, а также 6 членов экипажа и 3 сопровождающих.

Все находившиеся на борту транспортного самолета погибли, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Самолет упал в 5-6 километрах от села Яблоново Корочанского района, рассказал ТАСС настоятель храма Димитрия Солунского в селе отец Георгий (Боровиков). По его словам, разрушений на земле нет.

Причины катастрофы официально пока не озвучиваются.

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Работа на месте

Место происшествия оцеплено, идут следственные действия, все оперативные службы находятся на месте, рассказал Гладков. Он сообщил, что сам выехал в Корочанский район.

В оперативных службах региона ТАСС рассказали, что к месту падения самолета направлены бригады скорой, пожарные и полицейские.

В регион вылетела комиссия Воздушно-космических сил России для выяснения причин катастрофы.

Реакция властей