В Северной Осетии жителя Екатеринбурга осудили на пять за госизмену

Ему также назначили штраф в размере 100 тыс. рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 января. /ТАСС/. Верховный суд Северной Осетии приговорил за госизмену к пять годам лишения свободы жителя Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по республике.

"В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по РСО-Алания выявлен и задержан гражданин Российской Федерации, житель города Екатеринбурга Никита Меньшов 2004 года рождения, который, являясь противником проводимой Вооруженными силами России специальной военной операции, принял решение о выезде на территорию Украины для участия в боевых действиях против ВС РФ", - говорится в сообщении.

Меньшов в мессенджере высказал намерение представителю одного из вооруженных формирований выехать на территорию Украины для вступления в их состав и предоставил свои личные данные. В марте 2023 года он прибыл во Владикавказ для дальнейшего выезда на территорию сопредельного государства, где, согласно полученной инструкции, должен был встретиться с представителями вооруженного формирования. Затем он был задержан сотрудниками УФСБ.

"Следственным отделом УФСБ России по РСО-Алания в отношении Меньшова Н. И. расследовано уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ. Верховным судом РСО-Алания подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, со штрафом в размере 100 тыс. рублей и ограничением свободы на два года. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.