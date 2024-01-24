В Рязанской области установили личности участников драки между подростками

Проводится проверка, отметили в полиции

ТАСС, 24 января. Полиция установила всех участников драки между подростками в Рыбновском районе Рязанской области, видео которой распространилось в сети. Правоохранители проводят проверку, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

Ранее в местных СМИ и Telegram-каналах распространилось видео, на котором одна девушка избивает другую, а за происходящим наблюдают подростки.

"Все участники данного инцидента сотрудниками полиции установлены. Проводится проверка", - сообщили в полиции.

Уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова в Telegram-канале написала, что следующим этапом станет рассмотрение вопроса о привлечении к ответственности участников конфликта, работа с семьями и школой. "Хочу обратить внимание, что в данном случае требуется рассматривать проблему не только с точки зрения семей этих двух девочек. Вокруг стояли еще ребята - некоторые поощряли происходящее, другие просто смотрели, кто-то снимал и публиковал видео. Никто из них не звал взрослых и не пытался остановить конфликт", - добавила она.