В Тамбове возбудили дело в отношении избивавшей посетителей ТЦ девушки

По версии следствия, 17-летняя девушка и другие подростки провоцировали конфликты с посетителями, оскорбительно высказывались в их адрес, наносили удары руками и ногами

ТАСС, 24 января. Уголовное дело возбудили в Тамбове по факту противоправных действий подростков в одном из торгово-развлекательных центров, в избиении посетителей подозревается 17-летняя девушка, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тамбовской области.

"Следственными органами СУ СКР по Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении 17-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Следователи также выясняют условия жизни и воспитания подозреваемой, которая ранее не состояла на учете в органах системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних", - говорится в распространенном сообщении.

По версии следствия, 18 января 2024 года 17-летняя девушка вместе с другими подростками, личности которых устанавливаются, в помещении торгово-развлекательного центра и на прилегающей к заведению территории умышленно провоцировали конфликты с посетителями, в том числе несовершеннолетними, оскорбительно высказывались в их адрес, наносили удары руками и ногами.

23 январч в сети получило распространение видео, на которых девушка бьет посетителей одного из торговых центров в Тамбове по лицу, замахивается на них ногой, нецензурно выражается. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отметила в своем телеграм-канале, что обратится в МВД России с просьбой провести соответствующую проверку.