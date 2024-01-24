Гражданина Киргизии приговорили к условному сроку заключения за участие в СВО

Аскар Кубанычбек уулу освобожден из-под стражи

БИШКЕК, 24 января. /ТАСС/. Гражданин Киргизии Аскар Кубанычбек уулу по решению суда приговорен к условному сроку заключения за участие на стороне России в специальной военной операции (СВО) на территории Украины и освобожден из-под стражи. Об этом ТАСС сообщил адвокат подсудимого Акын Авазбеков.

"По приговору суда Первомайского района Бишкека Аскар Кубанычбек уулу был признан виновным по статье (Наемничество) уголовного кодекса республики. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на семь лет с применением пробационного надзора сроком на три года. Подсудимый освобожден из зала суда", - сказал он.

Как пояснил адвокат, это означает, что в отношении подсудимого назначено наказание в виде "условного срока заключения на три года".

Аскар Кубанычбек уулу был задержан сотрудниками киргизских спецслужб в январе 2023 года, после возвращения на родину. Суд приговорил его к 10 годам заключения за участие в СВО. Защита подсудимого впоследствии обжаловала решение. Находясь в заключении, через СМИ РФ Аскар Кубанычбек уулу заявил о желании получить российское гражданство. Как заверил Авазбеков, его подзащитный по-прежнему является гражданином Киргизии.

Ранее посольство Киргизии предупредило находящихся в России граждан республики о недопустимости участия в боевых действиях на территории Украины и напомнило об уголовной ответственности за подобное преступление, которое предусматривает 10 лет лишения свободы.