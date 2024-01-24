Гладков заявил, что все находившиеся на борту Ил-76 погибли

К месту направляется комиссия для установления причин катастрофы, отметил губернатор Белгородской области

ТАСС, 24 января. Все находившиеся на борту военного самолета Ил-76, который потерпел крушение в Белгородской области, погибли. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

"В Корочанском районе потерпел крушение транспортный самолет. Он упал в поле недалеко от населенного пункта. Все находящиеся на борту погибли", - проинформировал глава региона.

По словам губернатора, сейчас место крушения оцеплено, все оперативные службы находятся на месте, проводятся следственные мероприятия. "К месту направляется комиссия для установления причин катастрофы", - добавил Гладков.