24 января, 11:03,
обновлено 24 января, 11:15

Гладков заявил, что все находившиеся на борту Ил-76 погибли

© ТАСС/ Reuters

К месту направляется комиссия для установления причин катастрофы, отметил губернатор Белгородской области

ТАСС, 24 января. Все находившиеся на борту военного самолета Ил-76, который потерпел крушение в Белгородской области, погибли. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

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"В Корочанском районе потерпел крушение транспортный самолет. Он упал в поле недалеко от населенного пункта. Все находящиеся на борту погибли", - проинформировал глава региона.

По словам губернатора, сейчас место крушения оцеплено, все оперативные службы находятся на месте, проводятся следственные мероприятия. "К месту направляется комиссия для установления причин катастрофы", - добавил Гладков. 

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РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине