На трассе в Крыму произошло ДТП с участием троллейбуса, маршрутки и легковушки

В результате аварии никто не пострадал

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Троллейбус, маршрутка и легковой автомобиль столкнулись на трассе граница с Херсоном - Симферополь - Алушта, в результате никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Крым.

"На автодороге граница с Херсоном - Симферополь - Алушта вблизи поселка Гурзуф, по предварительным данным, водитель автомобиля Renault Largus, двигаясь со стороны Алушты по направлению в Ялту, допустил выезд на встречку, где совершил лобовое столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, который вез 12 пассажиров по маршруту Ялта - Гурзуф. От удара легковушку развернуло и заднюю часть ее кузова по касательной задел попутно следовавший троллейбус, в салоне которого находились 15 человек", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в результате аварии никто не пострадал. Полицейские проводят проверку.