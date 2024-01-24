На Крите взорвали автомобиль полицейского

Пострадавших нет, сообщило Афинское Македонское агентство новостей

АФИНЫ, 24 января. /ТАСС/. Самодельное взрывное устройство взорвалось под автомобилем полицейского в районе Неа-Хора города Ханья на острове Крит, серьезно повреждена машина и еще два мотоцикла, пострадавших нет. Об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей.

По информации агентства, неизвестные лица подложили самодельное взрывное устройство под автомобиль полицейского, припаркованный у его двухэтажного дома в Ханье. Взрывом, который произошел около 02:00 (03:00 мск), был нанесен серьезный материальный ущерб машине полицейского, работающего в полицейском управлении Ханьи, а также повреждены два припаркованных поблизости мотоцикла. Пострадавших нет.

Пожарные потушили горевшую машину. Уголовное дело открыто управлением безопасности Ханьи, которое выясняет мотивы действий преступников.