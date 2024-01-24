Волгоградца отправили в колонию на семь лет за распространение порнографии среди детей

По информации суда, он знакомился с детьми и вел с ними переписку на тему сексуальных отношений

ВОЛГОГРАД, 24 января. /ТАСС/. Суд в Волгограде приговорил к семи годам колонии строгого режима местного жителя за развратные действия в отношении несовершеннолетних и незаконный оборот порнографических материалов во "ВКонтакте". Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

"Житель Тракторозаводского района Волгограда отправлен в колонию строгого режима [на семь лет] за развратные действия в отношении несовершеннолетних и незаконный оборот порнографических материалов", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что с октября 2018 года по июль 2019 года 25-летний подсудимый посредством сети "ВКонтакте" знакомился с детьми и вел с ними переписку на тему сексуальных отношений. Кроме того, мужчина отправлял потерпевшим фотографии порнографического содержания.

Уточняется, что с осужденного также в пользу одной из потерпевших взыскана компенсация морального вреда в размере 150 тыс. рублей.

В судебном заседании фигурант уголовного дела вину в совершении преступлений признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. От дачи показаний отказался. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.