На востоке Китая произошел пожар в многоэтажном доме

Погибли 39 человек, сообщило Центральное телевидение Китая

ШАНХАЙ, 24 января. /ТАСС/. 39 человек погибли в пожаре в одном из многоэтажных домов на востоке Китая. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Возгорание произошло в среду во второй половине дня в городе Синьюй (восточная провинция Цзянси) на подземном этаже строения. Ранее сообщалось о 25 погибших. Экстренные службы подтвердили, что девять человек пострадали, а в здании еще находятся люди.

Спасательные работы на месте пожара продолжаются. О причинах возгорания информации нет, ведется расследование.

Ранее сообщалось о том, что в результате вспыхнувшего во вторник еще одного пожара в гостинице в городе Цзинань (восточная провинция Шаньдун) погибли четыре человека. Работы на месте ЧП были завершены в среду утром.

В новость внесены изменения (16:04 мск) - увеличилось сило погибших, уточняется число пострадаших.