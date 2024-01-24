Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в 29 км от Краснодара

Его зафиксировали на глубине 10 км

КРАСНОДАР, 24 января. /ТАСС/. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,5 в 29 км от Краснодара, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Ранее 24 января в местных сообществах в социальных сетях жители Краснодара из разных районов города сообщали, что ощутили колебания, похожие на землетрясение. Некоторые уточняли, что в квартире сотрясались предметы интерьера и мебель.

На сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра говорится, что сейсмособытие магнитудой 4,5 произошло около 14:19 в 29 км от Краснодара на глубине 10 км.

Подземные толчки интенсивностью в 4 балла, по данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, ощущались в Краснодаре, Горячем Ключе и Северском районе региона. В краевом главке МЧС добавили, что мониторинговые группы муниципальных образований в населенных пунктах работают на местах, проверяя информацию о возможном повреждении зданий и сооружений. На данный момент объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.

"Работниками сейсмостанции Обнинска проводится ручная проверка и расшифровка полученных данных о сейсмособытии. Призываем жителей и гостей Краснодарского края соблюдать спокойствие, не поддавайтесь панике", - сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В оперативном штабе региона уточнили, что по состоянию на 15:00 информации о жертвах и разрушениях не поступало.