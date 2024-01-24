Суд в Волгограде приговорил к 5,5 года колонии мобилизованного за неявку на службу

Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима

ВОЛГОГРАД, 24 января. /ТАСС/. Волгоградский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 года колонии общего режима мобилизованного военнослужащего за неявку на службу в положенный срок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Волгоградского гарнизонного военного суда.

"Волгоградский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении мобилизованного военнослужащего Троицкого Н. Троицкий признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца), и ему назначено наказание на срок пять лет и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что фигурант дела в декабре 2022 года без уважительных причин не явился на службу в часть и отсутствовал до марта 2023 года. Приговор не вступил в законную силу.