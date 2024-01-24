Суд арестовал жителя Рыбинска по делу о приготовлении к теракту группой лиц

Под стражей он пробудет до 23 марта

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Кировский районный суд Ярославля арестовал жителя Рыбинска, обвиняемого в приготовлении к террористическому акту группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ярославского областного суда.

"Фигурант арестован до 23 марта 2024 года, ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту группой лиц по предварительному сговору)", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, мужчина 2004 года рождения готовился к совершению террористического акта на территории предприятия "Воентелеком" в Рыбинске Ярославской области.