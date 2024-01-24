Захватившего цветочный магазин в центре Москвы отправили на принудительное лечение

Мужчине вменялись три статьи УК РФ

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд отправил на принудительное лечение в психиатрический стационар Андрея Сафронова, захватившего цветочный магазин в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Москвы.

"С учетом позиции прокуратуры суд применил принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", - сообщили в ведомстве.

Как следует из обвинительного заключения, Сафронову вменялись три статьи УК РФ: пп. "г", "ж", "з" ч. 2 ст. 206 (захват двух и более заложников с применением оружия), ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), п. "а" ч. 2 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия).

Согласно обвинению, Сафронов не позднее августа 2022 года нашел патроны, пригодный для стрельбы газовый пистолет и пистолет Макарова. Оружие он хранил в тайнике в селе Воздвиженское Клинского района Московской области. 14 февраля 2023 года он передал Горюнкову (ранее осужденному по данному делу - прим. ТАСС) переделанный пистолет и патроны к нему. Спустя три дня Сафронов пришел в цветочный магазин в центре Москвы, в помещении достал принадлежавший ему пистолет, навел его на сотрудницу магазина и потребовал уйти в подсобное помещение. Он заявил, что хочет подорвать магазин. Потом произвел один выстрел в потолок, чтобы показать серьезность своих намерений, и потребовал передать ему $5 млн, а также предоставить самолет. В результате проведенной полицией операции он был задержан.