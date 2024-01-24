24 января, 13:00

Очевидец рассказал, что пилоты увели Ил-76 в сторону от населенных пунктов

По словам жителя хутора Кривой Корочанского района, самолет "упал за лесом, там взорвался"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Пилоты самолета Ил-76, который потерпел крушение в Белгородской области, увели его от населенных пунктов. Об этом ТАСС сообщил житель хутора Кривой Корочанского района.

Читайте также
Что известно о теракте ВСУ против Ил-76 с украинскими пленными под Белгородом

"Горел двигатель, резко начал падать вниз, потом упал за лесом, там взорвался, был очень сильный взрыв. Он резко падал, и они [пилоты] немного туда [в сторону] ушли, увели его подальше", - сказал собеседник агентства.

Другая жительница хутора рассказала, что слышала взрыв перед крушением. "Услышали хлопок очень сильный и потом увидели, что самолет падает. Мы вышли после хлопка, и самолет уже падал", - поделилась она.

Вооруженные силы Украины 24 января сбили над территорией Белгородской области российский военно-транспортный самолет Ил-76, перевозивший украинских пленных для обмена. На борту находились 74 человека, включая 65 украинских военных, все они погибли. В Минобороны РФ назвали произошедшее терактом и подчеркнули, что Киев знал о перевозке пленных для обмена, который должен был состояться в пункте пропуска "Колотиловка", и атаковал самолет, чтобы обвинить Москву в уничтожении украинских военных. 

Теги:
РоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине