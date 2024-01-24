Ущерб от киберпреступлений в Кузбассе вырос на 71%

Размер ущерба превысил 2,2 млрд рублей

КЕМЕРОВО, 24 января. /ТАСС/. Количество преступлений в сфере информационных технологий в Кемеровской области выросло примерно на 15% в 2023 году. Ущерб от таких краж и мошенничеств превысил 2,2 млрд рублей, что на 900 млн рублей выше, чем в 2022 году, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кузбассу.

"В 2023 году на территории Кузбасса зарегистрировано 9 217 краж и мошенничеств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Размер ущерба, причиненный преступлениями данного вида, составил 2,269 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Заместитель начальника управления уголовного розыска ГУ МВД России по Кемеровской области Максим Кондратьев сообщил журналистам, что в 2022 году было зарегистрировано около 8 тыс. подобных преступлений, ущерб от них составил 1,32 млрд рублей.

При этом в структуре IT-мошенничеств в 2023 году почти половина совершается под предлогом "звонок сотрудника банка", четверть - "покупки товаров в сети Интернет". В 13% случаев мошенники предлагают вложить в инвестиционные проекты или биржи, в 6,5% случаев - оформить кредит. Половина из потерпевших - трудоустроенные граждане, 30% - граждане, находящиеся на социальном обеспечении, пенсионеры и инвалиды.

Исполнительный директор "Ассоциации риэлторов Кемеровской области" Дмитрий Колчин в разговоре с журналистами пояснил, что рост числа мошенничеств в этой сфере может быть связан с активным использованием смартфонов пожилыми людьми. "Представить еще пять лет назад, что у пожилых людей будет много смартфонов и что они пользуются цифровыми технологиями было сложно. Мое мнение, что растет целевая группа у мошенников - растет и количество преступлений", - предположил Колчин.