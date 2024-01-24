В Петербурге задержали сотрудницу института РАН с флагом Украины на рюкзаке

В отношении нее возбудили административное производство

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Полиция в Санкт-Петербурге возбудила дело об административном правонарушении на 45-летнюю сотрудницу Института прикладной астрономии РАН, которая ехала в метро с шевроном в виде флага Украины на рюкзаке. Пассажирку заметил прохожий и завязал с ней разговор, после которого обратился к полицейским, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах города.

"Вечером 23 января на платформе станции метро Владимирская молодой человек увидел, что у женщины на рюкзаке украинский флаг. Подошел к ней - завязался разговор, о котором мужчина сообщил сотрудникам полиции в метрополитене. Женщину задержали и доставили в отдел полиции Центрального района города, где опросили и отпустили под обязательство о явке", - рассказал собеседник агентства.

По данным источника, задержанная работает в Институте прикладной астрономии РАН на набережной Кутузова. Административное производство в отношении нее возбудили по статье 20.3.2 КоАП РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации).