Жителя Раменского задержали за хранение в квартире арсенала оружия и патронов

По словам правонарушителя, все боеприпасы и оружие он приобрел на рынке

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Полицейские изъяли 13 единиц огнестрельного оружия и более 110 патронов из квартиры жителя подмосковного Раменского, мужчина задержан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Как рассказали в главке, во время оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в незаконном обороте оружия и боеприпасов в своей квартире был задержан ранее судимый 32-летний житель Раменского. "Во время обследования жилища злоумышленника правоохранители обнаружили и изъяли 13 предметов, конструктивно схожих с ружьями, пистолетами и карабином, части огнестрельного оружия, а также свыше 110 патронов различного калибра", - добавили в пресс-службе. По результатам баллистического исследования 107 боеприпасов изготовлены промышленным способом и пригодны для стрельбы.

Как отметили в главке, по словам правонарушителя, все боеприпасы и оружие он приобрел на рынке.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ. Он находится под подпиской о невыезде.