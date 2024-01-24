Полиция Краснодара проверит инцидент с подростком, которого высадили из автобуса на трассе

В соцсетях появилась информация, что восьмиклассника с ДЦП якобы высадили из автобуса на оживленном участке Западного обхода города после того, как он сообщил водителю, что сел не на тот маршрут

КРАСНОДАР, 24 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Краснодаре организовали проведение проверки после появления в сети Интернет информации о том, что водитель автобуса якобы высадил на трассе школьника с ДЦП. Об этом пресс-служба УМВД по Краснодару сообщила в Telegram-канале.

"На основании выявленной в средствах массовой информации публикации полицией Краснодара инициировано проведение проверки, в ходе которой будет установлен общественный транспорт, на котором передвигался подросток, и действиям водителя дана правовая оценка в рамках действующего законодательства", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в местных сообществах в социальных сетях опубликовали данные, что восьмиклассника, имеющего диагноз ДЦП, якобы высадили из автобуса на оживленном участке Западного обхода города примерно в 1 км от остановки после того, как он сообщил водителю, что сел не на тот маршрут. Позднее данные об этом начали публиковать местные СМИ.