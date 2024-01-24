В Петербурге девушку отправили в СИЗО за убийство восьмимесячной дочери

Варвара Жеребцова задушила подушкой ребенка, который не хотел спать

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Выборгский суд Санкт-Петербурга заключил под стражу 23-летнюю местную жительницу, признавшуюся в убийстве своей восьмимесячной дочери. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Выборгский районный суд города Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Варвары Жеребцовой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Жеребцовой стражу по 22 марта", - говорится в сообщении.

О задержании фигурантки ТАСС сообщал 23 января. По версии следствия, 18 января в квартире дома на Тихоокеанской улице в поселке Парголово Жеребцова на почве внезапно возникшей неприязни задушила подушкой свою восьмимесячную дочь, которая не хотела спать. Оставив в квартире своего сына в возрасте одного года и девяти месяцев, фигурантка уехала к знакомому. Домой она вернулась 20 января и, чтобы скрыть преступление, сообщила в полицию, что обнаружила тело дочери, которую ранее якобы оставляла со своей знакомой.

Как сообщали в пресс-службе главного следственного управления СК по городу, на допросе девушка полностью признала себя виновной в преступлении и подтвердила свои показания при проведении следственных действий с ее участием на месте происшествия. Сын обвиняемой находится с отцом, который проживает отдельно.