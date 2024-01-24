СК возбудил дело после нападения на сотрудника полиции на западе Москвы

Сотруднику полиции оказывают медицинскую помощь

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Столичный СК возбудил уголовное дело по факту нападения на сотрудника ППС на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

"Кунцевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером в среду на улице Бобруйской в Москве неизвестный мужчина нанес сотруднику полиции один удар ножом и скрылся. "Сотрудник полиции доставлен в столичную больницу, где ему оказывают медицинскую помощь. Следователями столичного СК России осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Сотрудникам органа дознания дано поручение на проведение оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения лица, совершившего данное преступления", - сказали в ГСУ.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили ТАСС, что неизвестный напал на сотрудника, когда тот попросил его предъявить документы. "На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказал собеседник агентства.

Кунцевская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось о том, что неизвестный ранил ножом полицейского при проверке документов.