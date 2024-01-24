СК приступил к работе на месте крушения Ил-76 в Белгородской области

Сотрудники ведомства начали осмотр обломков самолета и местности, где произошла катастрофа

ТАСС, 24 января. Следователи и криминалисты СК РФ приступили к осмотру места крушения самолета Ил-76 Министерства обороны РФ, сбитого над Белгородской областью, передает корреспондент ТАСС.

На место крушения на ведомственном транспорте прибыли криминалисты и следователи. Они начали осмотр обломков самолета и местности, где произошла катастрофа. Это займет много времени, поскольку зона разлета достаточно большая. Сотрудники СК будут работать на месте и в темное время суток.

Тела многих погибших при крушении фрагментированы, некоторые находятся среди обломков, некоторые на поле, куда упал самолет. Для опознания погибших понадобится генетическая экспертиза.