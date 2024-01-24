СК возбудил дело после отравления газом женщины и ее детей в квартире в Подмосковье

Следователи и криминалисты проводят осмотр квартиры и газовой колонки, а также выясняют все обстоятельства и причины произошедшего

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Подмосковный СК возбудил уголовное дело после отравления угарным газом матери и ее детей в квартире жилого дома в Королеве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Следователем следственного отдела по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших отравление пяти детей в возрасте от 1 года до 12 лет и их матери угарным газом в одной из квартир Королева (ч. 1 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Следователи и криминалисты проводят осмотр квартиры и газовой колонки, а также выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее сообщалось о том, что накануне мать со своими тремя дочерями и двумя сыновьями находились в квартире в Королеве, где готовила ужин. В какой-то момент они почувствовали себя плохо и были госпитализированы, где им была оказана экстренная помощь. Как позже выяснилось, по словам отца семейства, газовая колонка, установленная на кухне, плохо работала и жена, готовя еду, периодически включала и выключала ее.