В комитете по транспорту Петербурга заявили, что сбивший пешеходов автобус был исправен

По данным комитета, водитель прошел предрейсовый осмотр

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Автобус, который выехал на тротуар и сбил пешеходов в Санкт-Петербурге, был исправен. Об этом сообщили ТАСС в комитете по транспорту города.

"По предварительной информации от перевозчика, у водителя шесть лет стажа вождения, нареканий к его работе у перевозчика не было, предрейсовый медосмотр прошел успешно. Автобус прошел осмотр, был исправен", - объяснили в комитете.

В пресс-службе уточнили, что идут следственные действия. Будут изъяты видеозаписи, включая записи с камер внутри кабины водителя. Комитет оказывает необходимое содействие правоохранительным органам.

По предварительным данным ГИБДД, в результате аварии пятеро пешеходов получили травмы разной степени тяжести.

24 января около 16:00 у дома №38 по улице Беринга рейсовый автобус маршрута №152 совершил выезд на тротуар, на котором находились пешеходы. На месте происшествия работают спасатели и сотрудники ГИБДД. Как уточнили ТАСС в ГУ МЧС России по Петербургу, спасатели также работали на месте и помогали извлекать пострадавших.