Задержан подозреваемый в нападении на полицейского в Москве

В ближайшее время следователи приступят к его допросу

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали подозреваемого в нападении на полицейского с ножом в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК Р Ф.

"Задержан подозреваемый в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК, где следователи приступят к его допросу", - говорится в сообщении.

Как уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале, столичные полицейские задержали правонарушителя, причинившего ножевое ранение их коллеге, на улице Бобруйской в Москве. В правоохранительных органах ТАСС добавили, что задержанным оказался житель Московской области 1997 года рождения. "Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался", - добавил представитель правоохранительных органов.

В среду вечером на западе Москвы во время проверки документов мужчина напал на сотрудника ППС, ударив его ножом, после чего скрылся. Полицейский госпитализирован. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).