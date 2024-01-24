В Донецке из-за сброса боеприпаса с украинского дрона пострадал мирный житель

Речь идет о мужчине 1951 года рождения

ДОНЕЦК, 24 января. /ТАСС/. Мирный житель получил ранение в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника в Кировском районе Донецка. Об этом сообщил в мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

"В результате дневного сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе в поселке шахты им. Абакумова по ул. Прудовой ранен мужчина 1951 года рождения", - написал он.

По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сброс произошел в 13:55.