Суд арестовал мужчину за нападение на гражданина Ирана в квартире дома в Москве

Анвар Мамедов вместе с братьями вошли в квартиру к соседу и сильно избили его

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Зюзинский суд Москвы арестовал мужчину по подозрению в том, что он участвовал в нападении на гражданина Ирана в квартире дома в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Зюзинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мамедова Анвара Эльдара-оглы, гражданина другого государства, на срок два месяца, до 23 марта. Он подозревается в совершении преступлений, в порядке ст. 91, ст. 92 УПК РФ ему предъявлено обвинение по п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ, ч. 2 ст. 139 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью организованной группой; нарушение неприкосновенности жилища с применением насилия)", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что днем ранее в лифте жилого комплекса "Эталон-сити" произошла ссора, участником которой стал 37-летний иранец, в результате подростки позвали своего 24-летнего брата Анвара Мамедова, и поднявшись на этаж соседа, вошли к нему в квартиру и сильно избили, а один из несовершеннолетних достал нож, который дал ему старший брат, и тяжело ранил человека.

Потерпевший в тяжелом состоянии был доставлен в столичную больницу.

В настоящее время следователи допрашивают очевидцев произошедшего и смотрят записи с камер видеонаблюдения.