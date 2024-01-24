Боец поп-ММА выпал с 10-го этажа в Ростове-на-Дону, пытаясь спасти кошку

Магомед Зайналов находится в реанимации

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 января. /ТАСС/. Боец поп-ММА Магомед Зайналов находится в реанимации после падения с 10-го этажа многоквартирного дома в Ростове-на-Дону, спортсмен сорвался, пытаясь спасти кошку. Об этом ТАСС сообщил боец Эдуард Кузьминов, с которым у Зайналова 2 февраля был запланирован поединок.

"Сейчас [Магомед Зайналов] находится в стабильном состоянии, врачи дают положительные прогнозы на восстановление, но о конкретике сейчас говорить рано. После инцидента не общался с ним, так как он находится в реанимации, выходили на связь его родители. Причиной падения является то, что он потянулся, чтобы достать кошку", - сказал Кузьменко.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области сообщили, что полиция начала проверку после падения 24-летнего мужчины с 10-го этажа многоэтажного дома в Ростове-на-Дону, пострадавшего госпитализировали. Сотрудники полиции проводят проверку, при проведении которой установят обстоятельства произошедшего.