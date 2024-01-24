В Карелии в ДТП погибли четыре человека

Пострадали трое

ТАСС, 24 января. Две легковые машины столкнулись на трассе Р-21 "Кола" в Карелии, в результате четыре человека погибли, трое пострадали. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

ДТП произошло на 400-м км трассы Р-21 "Кола". "Произошло столкновение двух автомобилей, в результате ДТП погибли четыре человека - взрослые, травмы различной степени тяжести получили три человека, из них двое детей", - сказал собеседник агентства.

В МЧС России агентству подтвердили факт ДТП и число погибших. На месте аварии работают восемь сотрудников ведомства и три единицы техники.