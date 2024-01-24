Эсминец США сбил две противокорабельные ракеты хуситов

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Судно и экипаж не пострадали

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. Эсминец США сбил две ракеты, выпущенные йеменским движением мятежников-хуситов "Ансар Аллах" по судну, следовавшему через Аденский залив. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США.

"24 января примерно в 14:00 хуситы при поддержке Ирана выпустили три противокорабельные ракеты с подконтрольной им территории Йемена в направлении контейнеровоза Maersk Detroit, который следовал под американским флагом через Аденский залив. Одна ракета упала в морские воды, две другие ракеты сбил эсминец Gravely", - говорится в заявлении.

Судно и экипаж не пострадали.

После обострения конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится.