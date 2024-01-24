В Подмосковье задержали молодого человека, ножом ранившего подростка в драке возле ТЦ

Задержанному грозит до 10 лет колонии

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали 18-летнего человека, который в драке у торгового центра "Карнавал" в Чехове ножом ранил подростка, а потом скрылся, возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области, "между подозреваемым и ранее ему незнакомым подростком из-за личной неприязни возник конфликт, в ходе которого он нанес потерпевшему удар ножом в область живота, после чего скрылся". 15-летний пострадавший был госпитализирован, сейчас он в больнице. По факту нападения возбуждено уголовное дело (п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ).

"Сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили и задержали 18-летнего правонарушителя. В настоящее время он доставлен в следственные органы, которыми принято процессуальное решение", - сказали ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области. Результата удалось добиться благодаря слаженной работе следователей, криминалистов и оперативных сотрудников. "К настоящему времени уже допрошены все свидетели и потерпевший, назначен ряд экспертиз", - рассказали в пресс-службе СК.

В ближайшее время суд с участием прокуратуры рассмотрит вопрос об избрании задержанному меры пресечения, добавили в подмосковном надзорном ведомстве. Ему грозит до 10 лет колонии.