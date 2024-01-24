Задержанный по подозрению в нападении на полицейского в Москве признал вину

Сотрудники полиции задержали 26-летнего жителя Московской области, ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Мужчина, задержанный по подозрению в нападении с ножом на полицейского в Москве, признал вину. Об этом он сказал на видео, опубликованном официальным представителем МВД России Ириной Волк в Telegram-канале.

"Да", - сказал он, отвечая на вопрос о том, признает ли вину в нападении на сотрудника полиции.

Кроме того, задержанный признал, что "ударил ножом человека в форме полиции". По его словам, сделал это он у метро "Молодежная".

В среду вечером на западе Москвы во время проверки документов мужчина напал на сотрудника ППС, ударив его ножом, после чего скрылся. Полицейский госпитализирован. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Сотрудники полиции задержали подозреваемого, им оказался 26-летний житель Московской области. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.