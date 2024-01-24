В Канаде в результате крушения самолета погибли шесть человек

Один пассажир выжил, его госпитализировали

ОТТАВА, 24 января. /ТАСС/. Шесть человек погибли и один выжил при крушении небольшого пассажирского самолета на канадских арктических Северо-Западных территориях. Об этом говорится в сообщении местной полиции.

Самолет разбился во вторник недалеко от города Форт-Смит. По уточненным данным, погибли два члена экипажи и четыре пассажира. Еще один пассажир получил травмы, он находится в больнице Форт-Смита. О его состоянии не сообщается.

Управление по безопасности на транспорте Канады начало расследование авиакатастрофы.