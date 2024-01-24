Сбежавшего киргизского депутата Жамгырчиева доставили в суд Бишкека

По словам его адвоката Айбека Эрниса уулу, ведется дело о незаконном пересечении границы

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Депутат киргизского парламента Эмиль Жамгырчиев, который ранее сбежал из страны, доставлен в суд для избрания меры пресечения. Об этом сообщило информационное агентство 24.kg со ссылкой на адвоката депутата Айбек Эрнис уулу.

Жамгырчиева доставили в Первомайский районный суд Бишкека. Адвокат уточнил, что ведется дело о незаконном пересечении границы.

Ранее парламент Киргизии разрешил Генеральной прокуратуре привлечь к уголовной ответственности Жамгырчиева, подозреваемого в незаконном переходе государственной границы.

Жамгырчиев 9 января сбежал из здания Верховного совета республики, спрыгнув со второго этажа, и скрылся в неизвестном направлении. По информации узбекского агентства Podrobno.uz, против Жамгырчиева возбудили уголовное дело в Узбекистане. Как считают в Генпрокуратуре, подозреваемый парламентарий незаконно пересек границу Киргизии с Узбекистаном. По словам главы Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) республики Камчыбека Ташиева, депутат незаконно пересек границу, чтобы встретиться в Узбекистане с известным авторитетом Салимом Абдувалиевым. Следствие также считает, что помощник Жамгырчиева передавал секретные документы узбекской стороне.

После этого депутат появился на заседании комитета по правопорядку Верховного совета.

15 января президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что Жамгырчиев просил Салима Абдувалиева помочь убить "двух друзей". По информации местных СМИ, "двумя друзьями" называют президента Киргизии и руководителя ГКНБ Камчыбека Ташиева.