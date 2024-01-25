Жителя Чукотки оштрафовали за салют из автомата

Мужчине придется заплатить 50 тыс. рублей

ТАСС, 25 января. Житель Чукотки заплатит штраф за своеобразный салют из автомата Калашникова - мужчина выстрелил в воздух из охолощенного оружия не менее 15 раз. Так, по его словам, он решил отметить День России, сообщает УФСБ России по региону.

"Находясь в состоянии алкогольного опьянения, житель поселка Провидения произвел около 15 выстрелов из списанного охолощенного автомата Калашникова", - говорится в распространенном сообщении.

Мужчина заплатит административный штраф в размере 50 тыс. рублей.