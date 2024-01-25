Над Мелитополем сработала система ПВО

Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов отметил, что произошли два взрыва

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 января. /ТАСС/. Два взрыва, которые произошли в Мелитополе, по предварительным данным связаны с работой системы противовоздушной обороны (ПВО), сообщил в Telegram-канале председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.

"Этой ночью в городе были слышны два взрыва. Первый из них прозвучал около 00:08, а второй - примерно в 00:18. По предварительным данным, сработала ПВО", - сказано в сообщении.

По словам Рогова, уточняются причины и природа взрывов.