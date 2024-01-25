В Туапсе на нефтебазе произошел пожар

По предварительным данным, пострадавших нет

КРАСНОДАР, 25 января. /ТАСС/. Пожар начался на территории нефтебазы в Туапсе. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

"По данным ЕДДС Туапсинского района, произошло возгорание на территории расположенной в городе Туапсе нефтебазы, в настоящий момент идет ликвидация горения. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы для выяснения всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

В оперштабе уточнили, что для координации взаимодействия с муниципальными службами на месте работает глава Туапсинского района Сергей Бойко.

Позже он сообщил о локализации возгорания.

"Нахожусь на месте пожара. Горит вакуумная установка на территории НПЗ . По имеющейся информации, жертв и пострадавших нет",- написал Бойко в Telegram-канале.