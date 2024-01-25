После инцидента с выброшенным из поезда котом Твиксом возбудили уголовное дело

По какой статье заведено уголовное дело, не уточняется

ТАСС, 25 января. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента с выброшенным из поезда в Кирове котом Твиксом, животное впоследствии погибло.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Твикс. Информация от хозяина".

"На сегодняшний день возбуждено уголовное дело. Составлен протокол допроса потерпевшего Эдгара (хозяин), также протокол допроса свидетеля Евгения (перевозчик кота). Следственными органами возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Хозяин кота Эдгар Гайфуллин не уточнил, по какой статье возбудили дело.

Получить комментарии следственных органов на данный момент ТАСС не удалось.