В Приморье два гражданина КНР получили срок за нарушение границы

ВЛАДИВОСТОК, 25 января. /ТАСС/. Хасанский районный суд в Приморском крае приговорил двух граждан Китая к лишению свободы на два года за незаконное пересечение границы Российской Федерации, сообщили ТАСС в пресс-службе Пограничного УФСБ по Приморскому краю.

"Решением Хасанского районного суда иностранные граждане признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное пересечение государственной границы РФ), с назначением наказания в виде лишения свободы на два года каждому", - сообщили в пресс-службе.

Нарушители были задержаны в ноябре 2022 года в Хасанском районе Приморья, который граничит с Китайской Народной Республикой (КНР).

Нарушители из КНР пытаются попасть на территорию юга Приморского края в поисках особо ценных биологических ресурсов. В их числе дикий женьшень (лекарственное растение, занесенное в Красную книгу России) и дальневосточный трепанг (иглокожий моллюск, также занесен в Красную книгу России), а также папоротник орляк, кедровые шишки, лосось в нерестовых реках.