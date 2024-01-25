В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,2

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало

ПЕКИН, 25 января. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в Китае недалеко от границы с Киргизией. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр стихии находился в 146 км к западу от китайского уезда Аксу. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В ночь на 23 января в Китае произошло землетрясение магнитудой 7,1. Эпицентр располагался в 121 км к западу от Аксу и в 270 км к юго-востоку от Алма-Аты. Подземные толчки ощущались в Азербайджане, Казахстане, Киргизии и Узбекистане.