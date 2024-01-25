В ЕАО прекратили уголовное преследование подростка, сообщавшего о минировании школ

Его родители выплатили штраф в размере 66 тыс. рублей

ТАСС, 25 января. Биробиджанский районный суд Еврейской автономной области вынес постановление о прекращении уголовного преследования в отношении школьника, сообщавшего заведомо ложные данные об актах терроризма в образовательных организациях. В отношении несовершеннолетнего применят принудительные меры воспитательного воздействия, сообщает пресс-служба территориального УФСБ.

"УФСБ России по Еврейской автономной области пресечена противоправная деятельность несовершеннолетнего биробиджанца, причастного к совершению заведомо ложных сообщений об актах терроризма на объектах социальной инфраструктуры автономии. Так, в 2022 году подросток с целью срыва учебного процесса дважды организовал отправку на электронные адреса органов исполнительной власти региона анонимных сообщений о ложном минировании образовательных учреждений города Биробиджана. <…> Биробиджанским районным судом ЕАО, на основании ст. 427 УПК РФ и ст. 90 УК РФ в отношении несовершеннолетнего вынесено постановление о прекращении уголовного преследования с применением к нему принудительных мер воспитательного воздействия в виде предупреждения и передачи под надзор родителей. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Причастность подростка к совершению преступлений доказана. Под тяжестью предъявленных доказательств он признал свою вину, дал развернутые показания. Ущерб, нанесенный его действиями, возмещен. Родители выплатили штраф в сумме 66 тыс. рублей.