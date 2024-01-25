В Одессе во время воздушной тревоги повреждения получил промышленный объект

В Одесской области в ночь на 25 января действовала воздушная тревога

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Промышленное предприятие было поражено во время ночной воздушной тревоги в Одессе. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

"В Одессе зафиксировано попадание в промышленный объект", - написал он в Telegram-канале.

Вечером 24 января тревогу объявляли в Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях. В 02:10 мск ее отменили. Во время действия предупреждения в Одессе произошло несколько серий взрывов. Кроме того, сообщалось о взрывах в Харькове.

В 03:35 мск воздушную тревогу вновь объявили в Днепропетровской и Харьковской областях. Спустя 20 минут ее отменили.