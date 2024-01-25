В Иркутской области произошел пожар на складе строительных материалов

Площадь возгорания составила 750 кв. м

ТАСС, 25 января. В городе Бодайбо Иркутской области произошел пожар на складе строительных материалов, площадь пожара составила 750 кв. м. Пожару присвоили высший ранг сложности, сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

"Сегодня утром, в 07:15 (03:15 мск), поступило сообщение о пожаре в складском помещении магазина строительных материалов на улице Стояновича. Площадь магазина 2 500 кв. м. На 09:00 (04:00 мск) площадь пожара составляет 750 кв. м", - говорилось в сообщении.

В 09:49 (05:49 мск) в Telegram-канале регионального МЧС сообщили о локализации пожара на площади 2 500 кв. м. Пострадавших нет.

К тушению пожара привлекались 7 единиц техники и 23 человека личного состава.