В Монголии арестовали участников ДТП, при котором погибли трое спасателей

Мера связана с тем, что водители могут причинить вред своему здоровью и жизни, сообщили в управлении полиции Улан-Батора

УЛАН-БАТОР, 25 января. /ТАСС/. Водителей грузовика, перевозившего газ, и автомобиля Nissan Patrol, столкновение которых привело к взрыву, пожару и гибели людей, задержали на 48 часов. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в управлении полиции Улан-Батора.

"Мы задержали сегодня после полуночи на 48 часов двух участников дорожной аварии, после которой произошли взрыв 60 тонн газа, пожар в жилом доме и погибли три спасателя. Суд постановил арестовать водителей газовоза и легкового автомобиля Nissan Patrol по предложению следователя и транспортного прокурора", - заявили в управлении полиции.

По его информации, причиной ареста стал риск того, что водители могут причинить вред своему здоровью и жизни. Задержанным окажут психологическую помощь. Кто из них виноват в ДТП и что стало причиной взрыва, пока неизвестно. Предварительную информацию о ходе расследования могут обнародовать на этой неделе.