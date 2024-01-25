Вылетевший из Уфы в Омск самолет подал сигнал ЧС

Экипаж воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт Уфы

ТАСС, 25 января. Самолет авиакомпании "Азимут", вылетевший из Уфы в Омск, вскоре после взлета подал сигнал о чрезвычайной ситуации и развернулся в сторону аэропорта вылета. Это следует из данных портала Flightradar24.

На карте портала этот рейс маркирован "Squawk 7700: general emergency" - основным кодом, который сообщает о возникновении на борту аварийной ситуации.

Согласно данным на сайте Омского аэропорта, рейс A46049 Минеральные Воды - Уфа - Омск должен был прибыть в Омск в 09:50 (06:50 мск). В пресс-службе аэропорта ТАСС сообщили, что экипаж воздушного судна принял решение вернуться в Уфу по технической причине.

Позже в информационной службе аэропорта Уфы сообщили, что самолет успешно совершил посадку.

"Да, самолет приземлился, все в порядке", - сказал собеседник агентства.

В новость внесены изменения (06:27 мск) - передается с уточнением рейса.