На Камчатке мужчину осудили за подделку пропуска в закрытый город

Он пытался попасть в Вилючинск, который является базой атомного подводного флота

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 января. /ТАСС/. Житель Забайкалья, временно работающий на Камчатке, осужден за подделку пропуска в город Вилючинск, который является базой атомного подводного флота и имеет статус закрытого территориального объединения. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

"Вилючинский городской суд постановил обвинительный приговор в отношении мужчины из Забайкалья. Он признан виновным по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа, предоставляющего право, в целях его использования). Как установил суд, у подсудимого, трудоустроившегося в Вилючинске, истек срок действия пропуска на въезд в город подводников. Он внес изменение в действующий разовый пропуск, выданный на имя двух его коллег, дописав свои данные, а затем предъявил его при проезде КПП. Обман был вскрыт при проверке документов", - говорится в распространенном сообщении.

С учетом характеристики и позиции гособвинителя мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы на срок восемь месяцев.

Вилючинск - пункт базирования Тихоокеанского флота России. Является единственным местом базирования атомных подводных лодок и подводных лодок с ракетами. Город расположен в 80 км от краевой столицы, в нем проживает около 20 тыс. человек, большинство из которых - военнослужащие ТОФ.