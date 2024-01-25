Депутата парламента Киргизии арестовали на месяц за незаконное пересечение границы

В Государственном комитете национальной безопасности республики отметили, что Эмиль Жамгырчиев ранее пытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов, выпрыгнув из окна

БИШКЕК, 25 января. /ТАСС/. Депутата парламента Киргизии Эмиля Жамгырчиева решением суда арестовали на месяц по подозрению в незаконном пересечении государственной границы. Об этом сообщил пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности республики.

"Жамгырчиев по решению Первомайского районного суда Бишкека заключен под стражу на период следствия, то есть до 26 февраля 2024 года", - говорится в сообщении. По данным ГКНБ, в декабре 2022 года подозреваемый незаконно пересек границу Киргизии и выехал в Ташкент для встречи с узбекским криминальным авторитетом Салимбаем Абдувалиевым. Жамгырчиев 10 января пытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов, выпрыгнув из окна здания парламента.

Как пояснил комитет, депутата взяли под стражу в связи с тем, что он планировал "незаконно выехать в одну из соседних республик, чтобы скрыться от следствия, о чем была получена соответствующая оперативная информация". "С учетом указанных выше обстоятельств и наличия у Жамгырчиева реальных возможностей скрыться от следствия 24 января 2024 года ему было предъявлено обвинение по факту незаконного пересечения государственной границы", - говорится в сообщении.

В Киргизии парламентарии обладают неприкосновенностью, однако их могут привлечь к ответственности, если на это будет дано согласие всего депутатского корпуса. В начале января Жогорку Кенеш (Верховный совет) Киргизии одобрил представление прокуратуры о привлечении Жамгырчиева к уголовной ответственности. В состав парламента входят 90 человек, которые избираются по партийным спискам и одномандатным округам.