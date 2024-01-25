Жителя Комсомольска-на-Амуре осудили за финансирование террористов

Он получил девять лет лишения свободы

ХАБАРОВСК, 25 января. /ТАСС/. Военный суд в Хабаровском крае назначил девять лет лишения свободы жителю Комсомольска-на-Амуре за финансирование террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (деятельность на территории Российской Федерации запрещена), сообщили в УФСБ России по региону.

"Приговором 1-го Восточного окружного военного суда Маликов С.М. признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет (три года в тюрьме, остальные в исправительной колонии строго режима)", - говорится в распространенном сообщении.

Как отмечается, выходец одной из среднеазиатских республик был приверженцем международной террористической организации. Задержали его в апреле 2023 года. Действуя в интересах террористов, он отправлял деньги на их нужды, а именно на приобретение оружия, боеприпасов и обмундирования.

Против мужчины расследовалось уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).