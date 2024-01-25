В Казахстане по подозрению в финансировании терроризма задержали трех человек

Комитет национальной безопасности республики сообщил, что проводится досудебное расследование по двум статьям уголовного кодекса

АСТАНА, 25 января. /ТАСС/. Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали трех человек, которые подозреваются в пропаганде и финансировании терроризма. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"20 и 24 января 2024 года КНБ при содействии органов прокуратуры и полиции в городах Астана, Шымкент и Актюбинской области проведены операции по пресечению деятельности религиозных радикалов. Оперативниками задержаны и взяты под стражу три лица, подозреваемых в пропаганде и финансировании терроризма", - говорится в тексте.

Начато досудебное расследование по двум статьям уголовного кодекса. Проводятся оперативные и следственные мероприятия для установления всех обстоятельств данных дел.